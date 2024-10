Uživali na Sabotinu, Cerju in Kremenjaku

V lepem jesenskem vremenu so v soboto uživali udeleženci treh pohodov, ki so bili speljani po Sabotinu, Kremenjaku in Cerju.

V Selah na Krasu je bil postavljen start 27. kraškega krožnega pohoda, ki ga skupaj prirejata turistično društvo Dren in kulturno društvo Kremenjak. Preko 280 pohodnikov, med katerimi jih je bilo kar nekaj iz Slovenije, se je po nekdanji poti mlekaric odpravilo v Jamlje, kjer so domači kulturni delavci iz društva Kremanjak udeležencem ponudili topel napitek. Sledil je ponoven vzpon do Sel na Krasu, kjer je sledilo druženje ob zvokih harmonike.

Izpeljali tudi kolesarski izlet

V Rupi je potekala tradicionalna kostanjada SPDG. Dopoldne so organizirali pohod s ciljem na Cerju, ki se ga je udeležilo nad osemdeset ljubiteljev hoje, med katerimi je bilo tudi več otrok. Sočasno je potekal izlet z gorskimi kolesi; udeleženci so tokrat kolesarili do akumulacijskega jezera Vogršček in se nato vrnili v Rupo, kjer je bilo na sporedu kosilo. Ob novem vinu, pečenih kostanjih in palačinkah se je praznik nadaljeval do večernih ur. Na harmoniko je igral Daniel Budin.

V nedeljo se je 34. jesenskega pohoda društva Sabotin udeležilo skoraj dvesto pohodnikov. Po vpisovanju na nadvozu sabotinske ceste v Štmavru je bil ob 9. uri dan znak za start. Velika večina pohodnikov se je peš napotila navkreber; za starejše in hoje navzgor nesposobne udeležence so pri društvu Sabotin poskrbeli za prevoz po najstrmejšem delu trase. Od zadnjega cestnega ovinka se gozdna pot do ostalin nekdanje cerkvice vije precej položno in ne predstavlja prevelikega napora.

Med ostalinami cerkvice sv. Valentina je mašo daroval župnik Marjan Markežič, pel je dekliško-ženski zbor, sestavljen pretežno iz Štmavrk, ki se je zbral in naštudiral nekaj pesmi prav za to priložnost. Vse to se je dogajalo v času, med katerim je v dolini dvakrat zatulila sirena, ki je oznanjala onesposobitev letalske bombe na novogoriški železniški postaji. Nekateri pohodniki so dogajanju na novogoriški postaji sledili z opazovanjem z daljnogledi. Po sestopu je na sedežu društva Sabotin udeležence pričakalo kosilo s »paštašuto« in jedmi na žaru. Pohodnikom so se pridružili še drugi, ki jih je v Štmaver priklicalo lepo vreme.