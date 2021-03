Brezplačno hitro testiranje bo v bližini mejnih prehodov

Od jutri, srede, 10. marca, se bodo upravičenci do prehajanja italijansko-slovenske meje lahko brezplačno testirali. Brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi bo potekalo v bližini mejnih prehodov na naslednjih lokacijah: Škofije, Sežana, Nova Gorica, Kobarid, Rateče. Testiranje bo na omenjenih lokacijah potekalo od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure. Po tednu dni se bo urnik testiranja prilagodil potrebam oziroma izkazanemu interesu na posameznih točkah.

Oseba, ki se bo udeležila brezplačnega testiranja na SARS-CoV-2 na navedenih lokacijah, mora imeti s seboj izpolnjeno izjavo. Podrobnejša navodila za testiranje so na voljo na tej povezavi.

Upravičenci do prehajanja meje in posledično do brezplačnega testiranja so čezmejni delovni migranti, osebe, ki mejo prehajajo zaradi pomoči ali oskrbe oseb, dvolastniki, najemniki zemljišč, tisti, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v izobraževanje in osebe, ki so v Sloveniji naročene na zdravstveno storitev. Te izjeme lahko vstopajo v Slovenijo, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa.

»Gre za pomemben korak k olajšanju opravljanja vsakodnevnih obveznosti prebivalcev obmejnega pasu,« sporočajo iz Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dogovor za brezplačno testiranje je posledica prizadevanj ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch, v sodelovanju z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom.