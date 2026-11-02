Burja bo vztrajala ves teden, a bo od torka postopno slabela

Burja na Tržaškem se je danes popoldne spet okrepila in do 14. ure ponovno presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je njen najmočnejši sunek namerila ob 12. uri, ko je anemometer na pomolu Bandiera v Trstu nameril 109 kilometrov na uro. Ob 15. in 16. uri pa je njena hitrost presegala 90 kilometrov na uro.

Burja trenutno nastaja zaradi večjih razlik v zračnem tlaku med anticiklonom, ki se zadržuje nad večjim delom Evrope in globokim ciklonom nad južnimi predeli Italije. Proti nam od severovzhoda priteka za ta čas razmeroma mrzel zrak. Ciklon nad severnim Sredozemljem se bo jutri počasi in delno začel polniti, pri čemer se bodo tudi razlike v zračnem tlaku postopno manjšale.

Burja bo po pričakovanjih najmočnejša še do jutrišnjega poldneva, nato bo njena hitrost začela počasi in postopno upadati. Danes ponoči in jutri zjutraj bo mestoma lahko še presegala hitrost 100 kilometrov na uro, nato bo od jutrišnjega popoldneva in še v prihodnjih dneh povečini zmerna do močna, vendar iz dneva postopno rahlo šibkejša. Na Tržaškem pa bo vztrajala, vsaj občasno, do konca tedna.

Ponoči in jutri bo še povečini oblačno in vetrovno. Zlasti do jutrišnjega poldneva bo še pihala vsaj občasno močna burja. Rahlo hladneje bo.

Od srede do petka bo postopno več jasnine, pihala bo povečini šibka do zmerna burja, občasno lahko ponekod še močna. Noči bodo iz dneva v dan hladnejše, čez dan pa bodo temperature podobne današnjim.

Zlasti v petek in v soboto bodo najnižje nočne temperature na Krasu in na Goriškem pod 5 stopinjami Celzija. Ponekod na Goriškem bo v bolj zatišnih legah ob morebitnem brezvetrju lahko nastala slana.