Pod Triglavom iščejo 19-letnega državljana Srbije

Policijska postaja Bovec vodi iskalno akcijo za 19-letnim državljanom Srbije, ki se je v soboto odpravil na Triglav, a se ni vrnil. Gorski reševalci iz Bovca in Mojstrane so našli sledi in predmete iskane osebe, ki je še niso uspeli najti, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Regijski center za obveščanje Nova Gorica je v nedeljo malo pred 20. uro obvestil policijo, da je na poti na Triglav čez Plemenice obtičal tuj planinec. V reševalno akcijo so bili poleg bovških gorskih reševalcev aktivirani tudi gorski reševalci iz Mojstrane. Helikoptersko reševanje pa zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem krepitve vetra in oblačnosti, ni bilo mogoče.

Predmeti iskane osebe so bili najdeni na nadmorski višini 2130 metrov. Prav tako so gorski reševalci danes dopoldne ob pregledu območja opazili sledi hoje v snegu, ki so se spuščale do nadmorske višine približno 1900 metrov, kjer jih je veter v nadaljevanju izbrisal. Na tem območju so našli tudi druge predmete pogrešane osebe.

Iskalna akcija se pod vodstvom Policijske postaje Bovec nadaljuje.