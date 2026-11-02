Ob svetovnem dnevu vitamina D nutricionisti o pomenu njegovega uživanja

Ob svetovnem dnevu vitamina D, ki ga zaznamujemo danes, na Inštitutu za nutricionistiko opozarjajo, da od novembra do aprila nastajanje vitamina D v koži na našem geografskem območju praktično zastane, glavni vir pa postanejo prehranska dopolnila. Pomembno pa je vitamin D jemati redno in v primernih odmerkih, so sporočili.

Vitamin D je najbolj poznan po svoji vlogi pri zdravju okostja, vse bolj pa se poudarja tudi njegov pomen za delovanje imunskega sistema in mišic. Ob zadostni izpostavljenosti dovolj intenzivni sončni svetlobi vitamin D nastaja v koži, med novembrom in aprilom pa je intenziteta UV-B žarkov v Sloveniji prenizka, zato je takrat glavni vir vitamina D prehrana. Ker običajna prehrana vsebuje le nekaj mikrogramov vitamina D na dan, je za večino prebivalcev v tem obdobju smiselno dodajanje vitamina D s prehranskimi dopolnili ali zdravili, so sporočili z Inštituta za nutricionistiko.

Raziskave so v preteklosti pokazale, da ima v jesensko-zimskem obdobju pomanjkanje vitamina D kar okrog 80 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije.

Slovenske smernice za zadostno preskrbljenost z vitaminom D, ki so bile objavljene lani, zdravim odraslim do 65. leta v obdobju od oktobra do aprila priporočajo dnevno dodajanje od 800 do 1000 IE oz. od 20 do 25 mikrogramov vitamina D, starejšim od 65 let pa od 1000 do 2000 IE oz. od 25 do 50 mikrogramov.