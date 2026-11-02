Sedaj so na vrsti Furlani in morda tudi Slovenci

Odvetnik Giovanni Ventura je na tržaškem sodišču vložil priziv proti nedavno sprejetemu volilnemu zakonu. V bistvu gre za formalno zahtevo prizivnemu sodišču, da novo volilno zakonodajo pošlje v presojo ustavnim sodnikom. V Italiji se nanje ne morejo neposredno obrniti državljani, temveč lahko to storijo le sodniki, osrednja vlada in deželne uprave.

Priziv, ki so ga vložili na vseh prizivnih sodiščih po državi, je pripravila Mreža za svobodne in enakopravne volitve, ki jo vodita nekdanji predsednik ustavnega sodišča Enrico Grosso ter pravnik in nekdanji politik Roberto Zaccaria. V omenjeno mrežo sodi tudi tržaški Odbor za obrambo ustave, ki ga vodi ustavni pravnik Sergio Bartole, v imenu katerega je odvetnik Ventura vložil priziv.

V prihodnjih tednih naj bi ločena priziva vložili tudi v zvezi s slovensko manjšino ter s furlansko skupnostjo. Medtem ko je priziv za Furlane skoraj že sestavljen, je priziv za Slovence še pod vprašajem, bil pa bi gotovo dobrodošel. Da nova volilna zakonodaja krši pravice jezikovnih manjšin so prepričani nekateri južnotirolski pravniki, ki so se v zvezi s tem že obrnili na prizivno sodišče v Trentu. Vlagatelji priziva osporavajo predvsem novi zemljepisni razsežnosti senatnih okrožij v bocenski pokrajini, ki so sad kompromisa med vlado Giorgie Meloni in Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP).