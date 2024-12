Burja manj močna, a še vedno kar solidna, prihaja pa hladnejši zrak

Na vreme pri nas prehodno še vpliva ciklonsko območje, ki se zadržuje nad Sredozemljem. V prihodnjih dneh se bo okrepil anticiklon, ki bo proti nam od severovzhoda preusmerjal hladnejši in bolj suh zrak. Do petka bo še pihala burja, ki pa bo iz dneva v dan slabela. Petkovo jutro bo zelo mrzlo.

V Tržaškem zalivu je medtem burja danes v primerjavi z včerajšnjim in nedeljskim dogajanjem že nekoliko oslabela, njena hitrost pa ostaja še kar solidna. Ob 13. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najmočnejši sunek 69 kilometrov na uro in povprečno hitrost 49 kilometrov na uro, pred tem pa so sprva danes sunki še dosegali hitrost 80 kilometrov na uro. Za ta čas je kar hladno, temperatura se v Trstu zadržuje okrog 9 stopinj Celzija, občutek mraza pa povečuje ravno burja.

Danes in jutri bo še spremenljivo z občasnimi razjasnitvami, v četrtek in petek pa bo prevladovala jasnina. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija, noči bodo vse hladnejše. Temperatura se bo v nižinah spustila do okrog ničle ali rahlo pod ničlo, ob morju pod 5 stopinj Celzija. Najhladneje bo v petek, ko bo burja ponehala. V nižinah in na Kraški planoti je ponoči pričakovati temperature za nekaj stopinj Celzija pod ničlo.

V soboto se bo pooblačilo.