Burja se bo popoldne okrepila, v ponedeljek možen sneg

Šibka do občasno zmerna burja, ki je zjutraj zapihala v Tržaškem zalivu, se bo v popoldanskih in večernih urah okrepila in bo občasno močna. Najmočnejši sunki bodo lahko presegali 100 km/h, Arso je ob tem že včeraj objavil oranžno opozorilo.

Prevladovalo pa bo zmerno oblačno in razmeroma hladno vreme. Temperature so bile opoldne povečini okrog 5 stopinj Celzija ali rahlo nižje, burja pa povečuje občutek mraza.

Jutri bo povečini oblačno ali spremenljivo. Pihala bo zmerna do močna burja, temperature bodo podobne današnjim.

V ponedeljek se bo od jugovzhoda vzvratno približal bolj vlažen zrak, povezan z globokim ciklonom, ki se zadržuje nad južnimi predeli Italije. Povečala se bo oblačnost, naše kraje bo obrobno dosegel padavinski pas, ki bo sicer učinkovitejši nad Slovenijo. Tudi pri nas pa se bodo predvidoma občasno pojavljale v glavnem rahle padavine. Na Kraški planoti je po zdajšnjih izračunih možno, da bo občasno naletaval sneg ali da bo rahlo snežilo. Pihala bo zmerna do močna burja. Temperature bodo podobne današnjim.