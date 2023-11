Burja že dosega hitrost 70 km/h in se bo popoldne še okrepila

Ob nočnem prehodu oslabljene vremenske fronte ni bilo omembe vrednih poslabšanj, njen vpliv pa zaznavamo predvsem zaradi obrata vetrov in povečane oblačnosti. Po dolgem času, ko so bili naši kraji predvsem pod vplivom Sredozemlja, je spet zapihala burja, ki bo občasno močna. Z njo bo pritekal hladnejši zrak in se bodo temperature spuščale.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je do 11. ure v Trstu namerila njen najmočnejši sunek 70 km/h. V prihodnjih urah se bo burja še okrepila, njeni najmočnejši sunki se bodo v Tržaškem zalivu lahko približevali hitrosti okrog 100 km/h.

Arso je zaradi burje objavil oranžno opozorilo. Najmočnejši sunki bodo lahko na izpostavljenih legah presegali hitrost 100 km/h, so zapisali.

Temperatura se bo spuščala. Jutrišnje jutro bo občutno hladnejše od današnjega. Od jutri do vključno petka bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Zlasti do četrtka bo pihala burja.