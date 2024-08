»Campo della Madonnetta ni Njiva male Marije«

Občinska uprava je v koprskem starem jedru, ob tablah z dvojezičnimi imeni ulic, svoj čas postavila tablice s starodavnimi imeni (ulic, trgov itd.) v istrobeneškem narečju in v italijanščini. S tem je občina izpolnila željo krajevne italijanske skupnosti, ki si upravičeno prizadeva, da bi Koper tudi z ovrednotenjem starih ledinskih in drugih krajevnih imen ohranil svojo večjezično dušo.

Pristojni inšpektorat slovenskega kulturnega ministrstva je z uradnim sklepom razsodil, da občinske tablice ne odgovarjajo zakonskim pravilom o javni rabi slovenščine. Občini Koper so zato iz Ljubljane ukazali odstranitev zanje spornih tablic, namesto tega pa se je župan Aleš Bržan odločil za simbolno protestno dejanje. Občinski uslužbenci na njegov ukaz tablic niso odstranili, ampak so jih obrnili navznoter, tako da so sedaj nečitljive.

»Sem Aleš Bržan in ne Alessio Bersani, naš podžupan italijanske narodnosti je Mario Steffè in ne Marjan Stefančič, Campo della Madonetta v Kopru ni Njiva male Marije, kot bi želeli nekateri na ministrstvu,« pravi župan. Koper po njegovem ne potrebuje sovražnih in nestrpnih dejanj, temveč politiko sožitje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in na zaščiti različnih mestnih identitet.

Bržan je razočaran nad stališčem kulturnega ministrstva, »ki želi za vsako ceno prevesti v slovenščino staro istro-beneško koprsko govorico, kar je skregano ne samo z znanstveno stroko, temveč tudi z zdravo pametjo.«