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Matura

Cankar, Zlobec, Mušič, znanstveni razvoj, dobro počutje ...

Na drugostopenjskih srednjih šolah se je začela matura

Danjel Radetič |
Trst |
18. jun. 2026 | 12:44
    Cankar, Zlobec, Mušič, znanstveni razvoj, dobro počutje ...
    Maturanti zavodov Stefan in Zois v Trstu ob vstopu v šolo (FotoDamj@n)
    Cankar, Zlobec, Mušič, znanstveni razvoj, dobro počutje ...
    Maturantke ob 8. uri pred vstopom v goriško višješolsko središče (TIBALDI)
    Cankar, Zlobec, Mušič, znanstveni razvoj, dobro počutje ...
    Pisne naloge se bodo nadaljevale še v prihodnjih dneh
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Na drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji se je danes začela matura. Dijaki šol s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici pišejo nalogo iz slovenščine, nekateri so sicer kmalu po poldnevu že oddali svoje izdelke. Ob izhodu iz šolskega središča v Puccinijevi ulici v Gorici sta nam maturanta povzela vsebino sedmih naslovov.

»Zlobec, Cankar, ustanavljanje slovenskih šol za časa zavezniške uprave, razmišljanji Žige Turka o času in Franceta Bučarja o znanstvenem razvoju ... Potem smo imeli na voljo še nalogo, ki je imela za iztočnico intervju z Zoranom Mušičem, medtem ko je bila zadnja posvečena dobremu počutju oz. dobremu življenju,« sta povzela dijaka in poudarila, da se bolj kot prve šolske naloge, v kateri »kakorkoli nekaj napišeš«, bojita druge, ki je različna od smeri do smeri in je večinoma tudi zahtevnejša.

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