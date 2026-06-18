Cankar, Zlobec, Mušič, znanstveni razvoj, dobro počutje ...

Na drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji se je danes začela matura. Dijaki šol s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici pišejo nalogo iz slovenščine, nekateri so sicer kmalu po poldnevu že oddali svoje izdelke. Ob izhodu iz šolskega središča v Puccinijevi ulici v Gorici sta nam maturanta povzela vsebino sedmih naslovov.

»Zlobec, Cankar, ustanavljanje slovenskih šol za časa zavezniške uprave, razmišljanji Žige Turka o času in Franceta Bučarja o znanstvenem razvoju ... Potem smo imeli na voljo še nalogo, ki je imela za iztočnico intervju z Zoranom Mušičem, medtem ko je bila zadnja posvečena dobremu počutju oz. dobremu življenju,« sta povzela dijaka in poudarila, da se bolj kot prve šolske naloge, v kateri »kakorkoli nekaj napišeš«, bojita druge, ki je različna od smeri do smeri in je večinoma tudi zahtevnejša.