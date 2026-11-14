Cene goriv v Sloveniji prihodnji teden verjetno še nižje

Cene pogonskih goriv se bodo v torek po izračunih časnika Finance in postala Napovedgoriv.si še znižale. Liter bencina naj se pocenil za približno šest centov, po približno pet centov naj bi bila cenejša dizel in kurilno olje.

Za liter 95-oktanskega bencina naj bi bilo tako od torka treba po izračunih Financ odšteti okoli 1,445 evra, za liter dizla 1,80 evra in za liter kurilnega olja 1,42 evra. Približno takšno pocenitev izračunali tudi na portalu Napovedgoriv.si; po njihovem bo liter bencina po novem stal 1,444 evra, liter dizla 1,798 evra, liter kurilnega olja pa 1,421 evra.

Pri 50 litrih bencina bi tako vozniki od torka prihranili 3,10 evra, pri enaki količini dizla 2,50 evra. Pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja bi bil prihranek 50 evrov.