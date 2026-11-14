Letalski promet v ZDA po prizemljitvi vseh letal znova stekel

ZDA so po nekaj več kot štirih urah v petek zvečer znova odprle zračni prostor in letalske družbe poročajo o postopni obnovitvi letov. Pristojni svarijo pred zamudami in številni potniki ostajajo na letališčih. Kot zagotavljajo pristojni, je telekomunikacijskemu izpadu botrovala zastarela oprema in ne morebitni kibernetski napad.

Prizemljitev vseh letal, ki je prizadela milijone Američanov, je bila odpravljena v petek nekaj po 20. uri po vzhodnoameriškem času, je na novinarski konferenci v Beli hiši naznanil minister za promet Sean Duffy. Je pa opozoril, da bo kljub znova odprtemu zračnemu prostoru trajalo nekaj časa, da se razmere normalizirajo.

Problemi, med drugim zamude na letališčih, bi lahko trajali več dni, je posvaril minister, obenem pa zagotovil, da bo sistem s polnimi zmogljivostmi deloval še pred med Američani zelo priljubljenim zahvalnim dnem konec meseca, ko številni potujejo v druge dele države.

Na zamude morajo računati tudi potniki, ki danes v ZDA potujejo iz evropskih držav. Evropska agencija za upravljanje zračnega prometa Eurocontrol je letalske družbe pozvala, naj izdajo opozorila o zamudah. Na letališču v Frankfurtu so denimo odpovedali štiri danes predvidene lete v ZDA, v Münchnu pa ne bodo poleteli trije.

Duffy in minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin sta za telekomunikacijski izpad v ozadju odločitve za prizemljitev vseh letal okrivila zastarel sistem nadzora zračnega prometa, ki da ga niso posodobili, ker kongres ni zagotovil zadostnega financiranja.

Mullin je tudi zagotovil, da bi nihče ogrožen ter da ni nikakršnega dokaza, da bi bilo dogajanje povezano s kibernetskim napadom ali petkovim izpadom storitev Microsofta. Bi se pa lahko kaj takšnega ponovilo, če sistema ne bodo v celoti prenovili, je dodal. Tudi Duffy je vztrajal, da je letenje za Američane varno, poroča britanski BBC.

Petkova ustavitev poletov je prva tovrstna na nacionalni ravni po januarju 2023, ko je odpovedal pomemben računalniški sistem FAA za obveščanje pilotov. Gre tudi za največji tovrstni ukrep po terorističnih napadih 11. septembra 2001.