Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni pozivi k pravočasnem odkritju

Sladkorna bolezen tipa 2 se lahko pojavi neopazno in dolgo ostane skrita, so ob svetovnem dnevu bolezni, ki ga zaznamujemo danes, opozorili na NIJZ. Lahko povzroči kronične zaplete, ki jih je mogoče s pravočasnim odkritjem in zdravljenjem preprečiti. S kampanjo Skupaj odkrivajmo sladkorno želijo odrasle spodbuditi k preverjanju tveganja za bolezen.

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo lani v Sloveniji 159.800 oseb z diagnosticirano sladkorno boleznijo (ob predpostavki, da se jih 15 odstotkov ne zdravi z zdravili), kar je za 28 odstotkov več kot leta 2015. Zvišalo se je tudi število oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje glukoze zaradi zdravljenja sladkorne bolezni: v letu 2025 jih je bilo 135.874, kar je za 5192 oz štiri odstotke več kot leto prej in za 29.556 oz 28 odstotkov več kot desetletje pred tem.

Na novo je zdravila začelo prejemati 14.076 oseb, kar je za 1032 oz 7,9 odstotka več kot leta 2024 in za 4598 oz 49 odstotkov več kot je bilo novih prejemnikov zdravil leta 2015.

Statistika za leto 2025 in primerjave z leti prej kažejo, da je zgodnje ukrepanje nujno, je pred dnevi na nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni z naslovom Pravi čas je - prej poudarila glavna koordinatorica Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni Jelka Zaletel z NIJZ. »Število starejših od 65 let s sladkorno boleznijo se dramatično povečuje, saj živijo dlje. Zdravstveni sistem se mora na ta porast pripraviti, tudi zaradi spremljajočih drugih bolezni,» so njeno opozorilo povzeli na spletni strani NIJZ

Uvarjalci portala diabetes.si Zavod diabetes so ob svetovnem dnevu predstavili prenovljeni portal in vse, ki jih skrbi sladkorna bolezen, povabili, da ga obiščejo. Kot so navedli, so na portalu na enem mestu zbrali večino informacij, ki jih posameznik potrebuje za obvladovanje bolezni ter ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Portal med drugim vsebuje obsežno bazo znanja o diabetesu, diabetologa, ki uporabnikom svetuje, nasvete in recepte za diabetično prehrano, vodnik po zdravstvenem sistemu, kalkulator ogljikovih hidratov v obroku z glikemično obremenitvijo, test ogroženosti za sladkorno bolezen in osebni zdravstveni karton.