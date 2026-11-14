Kaznovali so ju, ker sta pomagali beguncem

Ker sta minulo soboto oz. nedeljo (7. in 8. novembra) priskočili na pomoč beguncem na Trgu Libertà, sta se prostovoljki humanitarne organizacije Linea D’Ombra znašli pod drobnogledom varnostnih organov. Veronico Vaglica so policisti ustavili, ko je pod večer migrante usmerjala v dnevni center v Ulici Udine. Loreno Fornasir pa, ker je prav tako v nedeljo zvečer nekaterim obvezala poškodovana stopala. Zoper njiju so sestevili zapisnik o ugotovitvi prekrška in jim ga vročili. Prostovoljki tvegata globi od 2000 do 12.000 evrov, zoper kazen se bosta pritožili, sta napovedali.

Danes se je v podporo prostovoljcem na Trgu Libertà zbralo približno 200 ljudi. Spet je slišati pozive, da bi bilo potrebno odpreti zavetišče v Ulici Gioia, kamor bi se lahko zatekli begunci z balkanske poti.