Jasnina je bila kratkotrajna, že v nedeljo nova vremenska sprememba

Po včerajšnjem prehodu hladne vremenske fronte se je danes prehodno okrepil anticiklon in prevladuje jasnina. Jutro je bilo razmeroma kar sveže, v FJK se je ponekod tudi v nižinah, denimo v Gradišču, živo srebro dotaknilo ničle. Vremenska slika pa se bo kmalu spet spremenila.

Že jutri se bo nad zahodno Evropo poglabljala višinska dolina z atlantskim zrakom. Proti nam bodo začeli pritekati vlažni jugozahodni tokovi. V ponedeljek bo na vreme pri nas vplivala oslabljena atlantska vremenska fronta, nato bo po morebitni kratkotrajni torkovi umiritvi predvidoma nekaj dni dotekal zelo vlažen atlantski zrak, ki ga bo, proti nam preusmerjalo globoko ciklonsko območje nad Britanskim otočjem. Večji del prihodnjega tedna bo, kot kaže, prevladovalo oblačno in vlažno vreme z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo lahko tudi v obliki rosenja.

Jutri bo oblačno z občasnim rahlim dežjem ali rosenjem. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, rahel dež ali rosenje bosta pogostejša. V torek bo, kot kaže, sprva suho, padavine pa se bodo predvidoma spet začele pojavljati v popoldanskih urah. Tudi v sredo kaže sprva še na občasne rahle padavine, nato pa na oblačno in povečini suho vreme.