Cene goriva v Sloveniji in FJK v teh dneh v bistvu izenačene

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je do 30. junija podaljšala t. i. »superpopust« na gorivo, je včeraj sporočil Fabio Scoccimarro, ki je pristojen za okolje in energijo. Poleg popustov, ki jih je z znižanjem trošarin pred časom zagotovila italijanska vlada, ter rednih deželnih popustov na gorivo, imajo vozniki v FJK še dodatno znižanje cene, in sicer 8 centov za bencin in 6 za dizel v občinah t. i. prvega pasu, v občinah drugega pasu pa izredni popust znaša 8 centov tako za bencin kot za dizel. V občinah t. i. prvega pasu oziroma v vseh občinah goriške in tržaške pokrajine liter bencina tako stane 29 centov manj, liter dizla pa 20 centov manj od »polne cene«, v občinah t. i. drugega pasu je liter bencina cenejši za 22, liter dizla pa za 16 centov. Popust lahko koristijo le imetniki izkaznic za subvencionirano gorivo v FJK.

S tovrstnim ukrepom deželna vlada omogoča, da so cene goriva v FJK še vedno konkurenčne slovenskim, predvsem cena dizla je trenutno še nekoliko nižja, čeprav smo zdaj priča skorajšnjemu »izenačenju«. 2. maja smo namreč ugotavljali, da je polnjenje rezervoarja v FJK precej cenejše kot v Sloveniji, ki je tedaj dovoljevala, da se cene prosto oblikujejo na trgu. Takrat smo na Petrolovi črpalki v Solkanu preverili, da je bilo za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,618 evra na liter, za liter dizla pa 1,817 evra. Istega dne smo se odpravili na bencinski servis Esso v Gorici, ki je od omenjene Petrolove črpalke oddaljen pet kilometrov, kjer je bilo treba za liter bencina odšteti 1,429 evra, za liter dizla pa 1,619 evra. Polnjenje 50-litrskega rezervoarja z bencinom je bilo tako za 9,45 evra cenejše v FJK, prihranek pri 50 litrih dizla pa je znašal 9,90 evra. V Sloveniji je namreč bilo treba odšteti 80,90 evra za 50 litrov bencina, 90,85 evra pa za tolikšno količino dizla, medtem ko sta ceni v FJK znašali 71,45 evra (bencin) oziroma 80,95 evra (dizel).

Kakšno pa je zdajšnje stanje? Včeraj smo ponovili poskus iz 2. maja in ugotovili, da je cena dizla v FJK še vedno – sicer le rahlo – nižja, za bencin pa je treba odšteti v bistvu enako vsoto tako v Gorici kot v Solkanu. Na Petrolovem servisu, potem ko je slovenska vlada 11. maja regulirala cene goriva, je bilo včeraj treba za liter 95-oktanskega bencina plačati 1,560 evra, za liter dizla pa 1,668 evra. To pomeni, da stane 50 litrov bencina 78 evrov (2,90 evra manj kot 3. maja), 50 litrov dizla pa 83,4 evra (7,45 evra manj kot 3. maja). Na črpalki Esso v Gorici pa je cena litra bencina s »superpopustom« včeraj znašala 1,559 evra (polna cena 1,849 evra), cena litra dizla pa 1,629 evra (polna cena 1,829). To pomeni, da je treba za 50 litrov bencina plačati 77,95 evra, kar je pet centov manj kot v Sloveniji, v primerjavi z 2. majem pa se je račun za tolikšno vsoto goriva v FJK podražil za 6,5 evra. Za 50 litrov dizla pa je treba odšteti 81,45 evra, kar je le 1,95 evra manj kot v Sloveniji. V 25 dneh se cena torej ni kaj dosti spremenila, saj se je račun za tolikšno vsoto dizla v FJK podražil le za 0,5 evra.

Na podlagi zadnjih trendov lahko pričakujemo, da če se bo v prihodnjih tednih cena naftnih sodov še naprej višala, se bo polnjenje rezervoarja, predvsem če gre za bencin, v prihodnosti spet splačalo v Sloveniji, kjer bodo cene regulirane do 10. avgusta, medtem ko v FJK bo »superpopust« lahko le omilil zelo hitro dvigovanje cen, kot priča porast, ki ga je v FJK doživela cena bencina v zadnjih 25 dneh. Na pomoč lahko sicer še priskoči italijanska vlada s kakim dodatnim ukrepom.