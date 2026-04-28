Beneške kulturne zdrahe begajo vladajočo desnico

Za nekoga, ki je pred časom trdil, da si v italijanski kulturi želi »meritokracije in pluralizma« in da »ne bi delovala na podlagi strankarskih izkaznic«, je bila predsednica vlade Giorgia Meloni s svojimi ožjimi sodelavci v zadnjih letih precej zasedena z nameščanjem svojih ljudi na razne položaje v kulturnih institucijah. Toda projekt – prosto po Gramsciju – vzpostavljanja nove kulturne hegemonije po meri in obliki vladajoče desnice glasno škriplje. Ali pa vsaj uhaja izpod kontrole.

Vesti, ki to potrjujejo, se v zadnjih tednih kopičijo. V nedeljo je v javnost pljusknila novica, da Beatrice Venezi oktobra ne bo prevzela dirigentske paličice prestižne beneške operne hiše La Fenice. Že več mesecev, vse od novice o imenovanju dirigentke skromnih izkušenj, ki prihaja iz družine z desničarskim pedigrejem, na položaj glasbene direktorice v Benetkah, so se vile polemike, pa tudi glasni protesti sodelavcev teatra. Sodu so dno izbile izjave dirigentke in pectore v intervjuju za argentinski dnevnik La Nacion, v katerem je orkestru beneške hiše odkrito očitala nepotizem. Ker ni šlo za prvo ostro na račun glasbene institucije, je Meloni rekla – dovolj.

Vodja Fundacije Teatro La Fenice Nicola Colabianchi – tudi njega je nastavila Melonijina vlada – je tako naznanil preklic vsakršnega napovedanega sodelovanja z Venezi, ker da so njene večkratne izjave vrgle slabo luč na ustanovo. Zaposleni v gledališču so skupaj s publiko novico o odpustitvi dirigentke proslavili z glasnim aplavzom.

V Benetkah pa vzbuja zadrego tudi predsednik Fundacije La Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, ki je sklenil, da ne Rusiji ne Izraelu (za obe agresorski državi so iz različnih sredin prihajale zahteve o izključitvi) ne bo preprečil sodelovanja na letošnjem beneškem bienalu. Minister za kulturo Alessandro Giuli je že pred časom izrazil nestrinjanje z odločitvijo, v nedeljo je ponovil, da se ne bo udeležil odprtja prireditve. Mednarodna žirija bienala pa je sklenila, da »ne bo upoštevala držav, voditelje katerih Mednarodno kazensko sodišče obtožuje zločinov proti človeštvu«, torej Rusije in Izraela.