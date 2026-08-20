Cene stanovanj na Hrvaškem rastejo, prodaja pa pada

Za italijanske žepe Hrvaška že dolgo ni več cenovno ugodna destinacija, kljub temu pa ostaja za mnoge še vedno zelo priljubljena tako zaradi naravnih lepot kot zaradi njene bližine. Kdor razmišlja o nakupu nepremičnine na Hrvaškem, bo z ogledom oglasov ugotovil, da so zlasti v nekaterih izmed najbolj priljubljenih letoviških mestih cene za kvadratni meter precej zasoljene in v nekaterih primerih krepko višje od tistih v Italiji.

Primerjalno analizo so pripravili pri italijanskem portalu immobiliare.it, vodilni platformi na nepremičninskem trgu, podatke pa so črpali tudi s hčerinskega portala nekretnine.hr, ki spada pod okrilje prej omenjene italijanske nepremičninsko-posredniške družbe. Analiza je pokazala, da so na Hrvaškem v zadnjem letu cene nepremičnin pomenljivo narasle in tako »prehitele« italijanske.

Trend hrvaške rasti cen ob hkratnem zmanjšanju števila prodanih nepremičnin so potrdili tudi pri Združenju za poslovanje z nepremičninami pri Hrvaški gospodarski zbornici. Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so bile sicer v prvem četrtletju letošnjega leta v povprečju za 14,1 odstotka višje kot leto prej. Ob tem se je število prodanih stanovanj in hiš zmanjšalo za 42,2 %, njihova skupna vrednost pa za 35,4 odstotka. Najbolj je upadla prodaja novih stanovanjskih nepremičnin, in sicer za 50,9 odstotka na medletni ravni.