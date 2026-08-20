Več ur je visel v praznini

Na gori Campanile di Val Montanaia na Pordenonskem se je ponoči zaključila reševalna akcija, kjer je plezalna naveza med spustom zašla v hude težave: moški je po spustu približno 50 metrov obvisel v praznini. Alarm so na centralo Sores sprožili nekateri pohodniki, ki so od spodaj opazili težave plezalca in se odpravili do koče Pordenone, da bi posredovali natančne koordinate.

V reševalno akcijo so se okrog 18.50 vključili postaja gorske reševalne službe iz Valcelline, deželna helikopterska reševalna služba in zdravstveno osebje. Prvi poskus neposrednega reševanja s helikopterskim vitlom se je izkazal za nemogočega: slaba vidljivost in turbulence, ki so jih povzročala helikopterska krila, bi lahko sprožile padanje kamenja, kar bi ogrozilo varnost moškega in reševalca. Nato so reševalci, opremljeni z več 200-metrskimi vrvmi, dosegli vzhodno pobočje, da bi tam spustili tri reševalce. Ekipa je delovala v popolni temi, se pomaknila vzdolž obročastega razglednega pasu, se spustila do visečega alpinista, ga pritrdila in ga po prerezanju zataknjenih vrvi rešila ter pripeljala do podnožja skale. Moški, ki je med dolgim čakanjem uspel ostati pri zavesti in se nenehno gibal, da bi spodbudil krvni obtok, je utrpel le rahlo mravljinčenje. Reševalna akcija se je zaključila okrog 1. ure.