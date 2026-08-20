V knjižnici Nade Pertot se obeta večja ponudba

Občinska knjižnica na nabrežinskem Trgu sv. Roka, ki nosi ime slovenistke, profesorice, ravnateljice in domačinke Nade Pertot, bo v prihodnje razpolagala z večjimi in udobnejšimi prostori. Z njeno obnovo Občina Devin - Nabrežina nadaljuje z urbano regeneracijo območja Trga sv. Roka.

Do sicer napovedanih del v stavbi na nabrežinskem Placu prihaja ob skorajšnjem zaključku obnovitvenih del v nekdanji stavbi Kraške gorske skupnosti v Sesljanu. Občina bo namreč v prenovljene prostore v Sesljanu preselila občinske urade za izobraževanje, kulturo, mladino, šport in turizem, ki sedaj domujejo v knjižnici. Odbor župana Igorja Gabrovca pa je na predlog odbornika za javne investicije Lorenza Corigliana pravkar sprejel dokument o projektnih smernicah za protipožarno ureditev in izredna vzdrževalna dela v nabrežinski občinski knjižnici.

580.000 evrov naložbe

»Knjižnica bo lahko razširila svoje prostore in ponudbo ter tako presegla tradicionalno izposojo knjig,« napoveduje župan Gabrovec. »Predvidene so nove čitalnice in prostori za učenje, opremljeni z brezžičnim internetom, prostori za hrambo in predstavitve knjig ter otroški kotiček. Cilj je ustvariti vse bolj prijeten, sodoben in skupnosti odprt prostor, ki bo odgovarjal potrebam bralcev, dijakov, študentov in občanov.«

Naložba, vredna približno 580.000 evrov, je del širše strategije, ki je razčlenjena v triletnem načrtu javnih investicij, obnove in posodobitve stavb v občinski lasti. Program je po eni strani namenjen izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih, po drugi pa zagotavljanju bolj funkcionalnih javnih prostorov ter učinkovitejših in dostopnejših storitev za občanke in občane.