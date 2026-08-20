Sij in beda Furlanije - Julijske krajine

V Furlaniji - Julijski krajini letos mineva 50 let od potresa, ki je zaznamoval usode na tisoče prebivalcev, a hkrati spodbudil preporod dežele. Pomoč nekdanje Jugoslavije je utrdila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj slovenske narodne skupnosti v Benečiji, je bilo slišati v torkovi oddaji Globus TV Slovenija. Pripravila jo je dopisnica iz FJK Špela Lenardič, ki je tudi predstavila zadnja neljuba dogajanja v zvezi s Slovenci in slovenščino v Bardu v Terski dolini. (Igor Cerno in Luisa Cher)

A solidarnost v družbi vse bolj izginja. Italija je zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu že oktobra leta 2023 vrnila nadzor na mejo s Slovenijo. Geopolitična kriza pa prinaša velike izzive tudi slovenskim podjetnikom v Italiji. Ti se že 80 let povezujejo v Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ). V oddaji nastopa med drugim njegov predsednik Fabio Pahor.

Največ priložnosti trenutno v FJK ponuja turizem. Ta panoga dosega velik uspeh. Po boljši prihodnosti pa hrepenijo tudi migranti. V Trstu, na koncu balkanske poti, jih namesto sanj o boljšem življenju pričakajo nečloveške razmere, kot pričajo televizijski posnetki migrantov v starem pristanišču.