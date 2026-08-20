Izključen ni niti napad na oporišče v Avianu

V primeru nove ameriške eskalacije naj bi iranske oborožene sile vzele v poštev možnost napadov na ameriške vojaške cilje v Evropi. Tako je včeraj poročal časopis Financial Times (FT) ob sklicevanju na dva vira blizu iranskega režima. V članku sta sicer konkretno omenjeni zgolj Bolgarija, kjer ameriška letala za oskrbo z gorivom uporabljajo bazo Bezmer na vzhodu države, in Ciper, kjer je bila marca z dronom napadena britanska baza. Teheran navedb časopisa ni komentiral, kljub temu pa je vznemirjenje zaradi možnosti, da bi lahko bila tarča napadov ali sabotaž tudi vojaška infrastruktura v Italiji, povsem na mestu.

Foad Izadi, profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Teheranu, je včeraj za agencijo Adnkronos dejal, da bi bil napad na ameriške baze v Italiji lahko »ena od možnosti«. Zatorej se znova poraja razmišljanje o posledicah, ki jih prinaša navzočnost ameriških sil na italijanskih tleh, sploh če v svojih bazah hranijo tudi jedrsko orožje. Nam najbližje tovrstno vojaško oporišče je v Avianu.

Tarče so po vsej Evropi

Italijansko vojaško bazo pri Pordenonu ameriške sile na podlagi sporazuma med Rimom in Washingtonom uporabljajo od leta 1954. Od leta 1994 je tam stalno nameščeno 31. lovsko krilo zračnih sil ZDA, katerega jedro sta eskadrilji lovcev F-16. Pomemben je še podatek, da je v Avianu edino stalno ameriško lovsko krilo južno od Alp, ki deluje kot ključni del Natove južne regije.

V Avianu se nahaja le eden od sedmih večjih ameriških vojaških kompleksov v Italiji, ki pa ga po številu vojakov in bojnih zmogljivostih prekašata oporišči pri Neaplju in v Sigonelli na Siciliji. Prvi je sedež več kot 50 poveljstev in ima okoli 8500 zaposlenih, populacija drugega pa šteje okoli 7000 ljudi.

Kongresni raziskovalni servis ZDA navaja, da je v Evropi 31 podobnih baz s trajno ameriško navzočnostjo in še 19 drugih vojaških lokacij, do katerih ima Pentagon dostop. Konec leta 2025 je bilo tako v Evropi stalno razporejenih približno 68.000 aktivnih pripadnikov ameriških sil. Italija jih je gostila 12.662 in je bila za Nemčijo druga največja gostiteljica ameriških vojakov v Evropi. Največja ameriška baza na stari celini ostaja Ramstein v Nemčiji.

Potencialnih tarč omenjenih iranskih napadov v Evropi in tudi zgolj v Italiji je torej veliko. Včeraj je italijanski obrambni minister poročanje FT označil za »nerealistično«, a dodal, da »nič ni izključeno«. Nekdanji načelnik italijanskih zračnih sil Leonardo Tricarico pa je ocenil, da doseči Evropo z iranskimi balističnimi izstrelki tehnično ni nemogoče, je pa večji problem njihova natančnost. Rakete bi lahko torej potencialno zadele kateri koli drug kraj vmes. Vodstvo Nata je sicer sporočilo, da je zavezništvo pripravljeno odgovoriti na vsako grožnjo in da bo storilo vse, kar je potrebno za obrambo vseh zaveznikov.