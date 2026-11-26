Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) Univerze v Ljubljani je na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko predstavil spletni portal sodobne slovenščine Besede. Na njem lahko uporabniki pri približno 44.000 slovarskih geslih preverijo pomen, izgovor in rabo besed, pri iskanju pa jim pomaga tudi klepetalnik z umetno inteligenco.

Kot je v uvodu pojasnil Simon Krek, zametki današnjega portala segajo v čas pred letom 2008. Že takrat so raziskovalci razmišljali, kako urediti in povezati slovarske podatke za uporabo v digitalnem okolju. Razvoj slovarske baze, na kateri temelji portal, je dobil večji zagon leta 2020, ko so zanj pridobili sredstva v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju.

Portal javnosti danes omogoča dostop do Digitalne slovarske baze za slovenščino. Kot je na dogodku pojasnila Špela Arhar Holdt, lahko uporabniki na enem mestu najdejo razlage pomenov, primere rabe, sopomenke in protipomenke, značilne besedne zveze, fraze ter različne oblike besed. Prisluhnejo lahko tudi izgovoru.

Slovarsko gradivo temelji na primerih dejanske rabe sodobne slovenščine. Pri besedah z več pomeni lahko uporabnik izbere posamezen pomen in si ogleda zglede ter besedne zveze, povezane z njim. Ob geslu je označeno, kdaj je bilo nazadnje posodobljeno in v kolikšni meri so ga slovaropisci že pregledali. Uporabniki lahko predlagajo tudi popravke in dopolnitve. V prvi različici portala so pri nekaterih geslih na voljo madžarski prevodi, pozneje pa po besedah Arhar Holdt nameravajo dodati podatke še za druge jezike.

Do slovarskih podatkov lahko pridejo tudi prek klepetalnika z umetno inteligenco. Jezikovno vprašanje mu zastavijo s svojimi besedami, klepetalnik pa odgovor sestavi iz podatkov v slovarski bazi in jih lahko usmeri do ustreznih gesel.

Umetna inteligenca je raziskovalcem pomagala že pri nastajanju gesel za portal. Kot je pojasnil Iztok Kosem, so jim jezikovni modeli, med njimi tudi slovenski jezikovni model GaMS, pomagali razlikovati med pomeni besed, oblikovati razlage in izbrati zglede.

Umetna inteligenca po njegovih besedah bistveno skrajša čas priprave slovarskih gesel, zato lahko na portalu hitreje objavijo razlage novih besed in pomenov. Slovaropisci pa določajo, kaj naj modeli pri pripravi upoštevajo, ocenjujejo njihove predloge in opravijo končni pregled gesel.