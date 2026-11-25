Kako preseči posamezne pobude in trgovinske odnose ter oblikovati skupno razvojno strategijo čezmejnega gospodarskega prostora? To je bilo osrednje vprašanje okrogle mize ob torkovem praznovanju 80-letnice SDGZ. V pogovoru, ki ga je vodila Eva Ciuk, so sodelovali pristojni v vladi Dežele FJK za krajevne avtonomije, javno upravo, varnost in jezikovne manjšine Pierpaolo Roberti, predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, državni sekretar na slovenskem gospodarskem ministrstvu Leon Korošec in predsednik Trgovinske zbornice Julijske krajine Antonio Paoletti.

Roberti je izpostavil vlogo slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji pri krepitvi odnosov med državama. Kot primer uspešnega povezovanja je navedel Okuse Krasa, uveljavljeno blagovno znamko, ki ob podpori Dežele FJK združuje promocijo naravnih lepot, kulinarike, gostinstva, obrti in domačih proizvodov.

Paoletti je ocenil, da je bila slovenska skupnost v Italiji dolga leta preveč usmerjena vase in proti Sloveniji, premalo pa v gospodarsko okolje, v katerem deluje. V njenem nadaljnjem odpiranju vidi številne možnosti sodelovanja, med drugim pri ustvarjanju pogojev za vračanje mladih iz tujine, razvoju vodikovih projektov in prometnih povezav.

Furlanija - Julijska krajina je po navedbah Lotriča v prvem letošnjem polletju v Slovenijo izvozila za 456 milijonov evrov oziroma 26 odstotkov več kot lani, kar po njegovem pomeni, da je potreba po trgovinski izmenjavi velika. Med razvojnimi priložnostmi je izpostavil načrtovano gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2), pri kateri slovensko gospodarstvo samo ne bo moglo zagotoviti vseh potrebnih storitev in materiala. Čezmejna partnerstva bodo pomembna tudi pri kandidiranju na evropskih razpisih. Možnost sodelovanja pri projektu JEK 2 je vzbudila zanimanje Robertija in Paolettija, ki se je zavzel za dialog med vladama o morebitnem italijanskem sofinanciranju projekta.

Korošec je nato poudaril pomen zamejskega gospodarstva pri prodoru slovenskih podjetij na sosednje trge. Opozoril je na razkorak med formalno vzpostavljenim evropskim enotnim trgom in nacionalnimi posebnostmi, ki podjetjem otežujejo poslovanje. Paoletti je ob koncu italijansko in slovensko birokracijo primerjal z nepremostljivim zidom. O tem se je prepričal tudi sam, ko je zaradi administrativnih ovir nazadnje opustil poskus ustanovitve podjetja v Sloveniji. Prav odpravljanje teh ovir mora biti ena od prednostnih nalog čezmejnega gospodarskega sodelovanja.