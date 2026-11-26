V večjem delu države je sneženje ponehalo, razmere v prometu se umirjajo. Ponekod so še na cestah plužne in posipne enote, na vseh odsekih, kjer je to potekalo, pa je zaključeno izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone iz prometa. Tudi prepovedi in omejitev v prometu zaradi burje v Vipavski dolini ni več. Vnovič bo ponekod snežilo popoldne in ponoči.

Čez Slovenijo se je danes premikala vremenska fronta, ki je s seboj prinesla padavine. Najprej je deževalo, nato pa je dež prešel v sneg tudi marsikje po nižinah. Ker je bilo sneženje najmočnejše v jutranji prometni konici, so se pojavile številne težave v prometu. Od zdrsov tovornih in drugih vozil do prometnih nesreč, ki so se večinoma končale z materialno škodo.

Precej težav je bilo na avtocestah, kjer je bil promet na več odsekih za krajši čas prekinjen zaradi zdrsov tovornih vozil. Težja tovorna vozila je Dars okoli 8. ure začel izločati iz prometa, do 11. ure pa se je je izločanje zaključilo.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra trenutno velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Črni Vrh-Godovič ter na prehodu Babno Polje na hrvaški strani. Prelaz Vršič pa je zaprt. Zaradi poplavljenega vozišča je zaprta tudi cesta Izola-Sečovlje. Še vedno je zaprta tudi cesta Spuhlja-Zavrč pri Zavrču.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Vodice iz smeri Karavank, na cesti Ljubljana-Litija pa je zaprta cesta med Dolskim in Senožetmi.