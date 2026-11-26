V vili Vicentini Miniussi, sedežu Tržiškega kulturnega konzorcija, so včeraj odprli potopitveni muzej, točko goGreen in turistično informacijsko pisarno. Vila je tako postala osrednja vstopna točka ekomuzeja Territori, ki povezuje kraje med Krasom in Sočo.

Muzejska postavitev z dokumenti, predmeti in pričevanji predstavlja zgodovino Tržiškega in spodnjega Posočja ter zgodbo vile od leta 1817 do danes. Obiskovalcem ponuja tudi tematske poti do drugih postaj ekomuzeja. V dvorani Timmel si lahko na točki goGreen s pomočjo projekcij ogledajo krajino in spoznajo zgodovino Laškega, v turistični pisarni, ki jo upravlja PromoTurismoFVG, pa dobijo informacije o ogledih in izletih.

Predsednik konzorcija Davide Iannis je poudaril, da odprtje povezuje petdeset let raziskovanja in ohranjanja krajevne dediščine s projektom Territori, ki ga je zasnoval leta 1998. Ureditev prostorov so finančno podprli Dežela FJK, Fundacija Goriške hranilnice in program Coesione Italia 21–27 FVG.