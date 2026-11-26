S 1. decembrom bo začel veljati nov vozni red medkrajevne avtobusne linije Lazaret meja–Koper, ki prinaša več povezav med Ankaranom in Koprom, poročajo Primorske novice. Poleg dodatnih voženj ob delavnikih bo pomembna novost predvsem razširitev voznega reda ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko bodo avtobusi vozili tudi v poznih večernih urah, so sporočili iz Občine Ankaran.

Ob delavnikih bodo uvedene tri dodatne vožnje. Avtobus bo iz Lazareta proti Kopru odpeljal še ob 7.50 in 21. uri, ob 12.40 pa bo dodatna povezava vzpostavljena v obe smeri. Namesto dosedanje večerne vožnje ob 21.40 bosta po novem na voljo odhoda ob 21. in 22. uri.

Še več sprememb bo ob koncih tedna in praznikih. Takrat bo na voljo devet dodatnih voženj, med njimi tudi šest popoldanskih in večernih odhodov ob 16., 17., 19., 20., 21. in 22. uri. Doslej je zadnji avtobus ob sobotah, nedeljah in praznikih med letom odpeljal že ob 15. uri.

Nadgradnjo voznega reda je Občina Ankaran uskladila z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) in prevoznikom Arriva. Nove popoldanske in večerne vožnje bo sofinancirala občina, ki bo za ta namen letno namenila približno 32.265 evrov brez DDV.

Po navedbah občine bodo pogostejše povezave izboljšale dostopnost javnega prevoza, predvsem za mlade, starejše in tiste, ki nimajo lastnega avtomobila, ter omogočile lažje načrtovanje poti tudi ob koncih tedna.