Cepljeni bodo za vstop v Italijo morali na testiranje, za necepljene karantena

Kdor bo iz držav članic EU hotel vstopiti v Italijo, bo moral predložiti negativen izid hitrega ali PCR testiranja na novi koronavirus, je z odredbo danes določil zdravstveni minister Roberto Speranza.

To sicer velja za cepljene proti covidu-19: necepljeni bodo prav tako morali predložiti negativen rezultat testiranja, ob vstopu v državo pa jim bo odrejena obvezna petdnevna karantena. Veljavnost negativnega PCR testa je 48 ur, pri hitrih testih pa pol manj, torej 24 ur.

Odredba stopi v veljavo v četrtek, 16. decembra, veljala pa bo do 31. januarja.

Speranzova odredba se sicer v prvem členu sklicuje na prejšnjo, ki nosi datum 22. oktobra. V svežem dokumentu je navedeno, da naj bi bili ostali ukrepi, ki zadevajo vhod v državo iz tujine in niso preklicani oz. spremenjeni z novo odredbo, podaljšani do 31. januarja. Potemtakem bi kazalo, da bodo izjeme, ki so veljale doslej in so obmejnemu prebivalstvu omogočale lažje prehajanje italijanske meje, če pot v sosednjo državo ni daljša od 60 km od doma in se domov vračajo v roku 48 ur od prehoda meje, veljale še naprej. Prav tako naj bi v veljavi ostale izjeme za čezmejne delavce. Natančnejša pojasnila bodo najbrž pricurljala v sredo.

V Bruslju so se na italijanski ukrep odzvali vse prej kot navdušeno. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je po poročanju dnevnika La Repubblica izjavila, da morajo države članice, ki poleg covidnega potrdila uvajajo še strožje ukrepe, "kot v primeru Italije in morda Portugalske", to upravičiti na podlagi dejanske slike. O uvedbi testiranja za potovanja iz drugih držav EU naj bi razpravljali v Evropskem svetu, "kajti tovrstne posamezne odločitve držav članic zmanjšujejo zaupanje ljudi v dejstvo, da so pogoji enaki povsod po Evropi".