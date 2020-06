Češenj dovolj, breskev pa le desetina

V Goriških Brdih in Vipavski dolini je bila kljub pomladanski pozebi letina češenj presenetljivo dobra, medtem ko so sadjarji vse prej kot zadovoljni z letino ostalega sadja, ki ga bo občutno manj kot v preteklih letih. Breskev bo le za okrog deset odstotkov in tudi marelic bo občutno manj od običajnega. Vsi breskovi nasadi so namreč na dnu Vipavske doline, kjer je spomladanska zmrzal najhuje udarila. Pridelek marelic pod 130 metri nadmorske višine pa je bil prav tako močno prizadet.

Kljub bojazni, da bo prišlo do izpada dohodka, ker javni zavodi letos češenj niso odkupovali, so briški sadjarji prodali vse pridelane češnje. Nekaj so jih prodali na tržnicah, veliko kupcev pa je prišlo samih v Goriška Brda in kupilo češnje ob predhodni najavi. Okrnjena bo tudi letina hrušk, napovedujejo sadjarji, medtem ko bo letina fig verjetno dobra.