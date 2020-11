Česnik: slovenska cerkev se za vernike na Videmskem ne zmeni

Nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik pozdravlja prizadevanja njegove naslednice Helene Jaklitsch, da bi v Kanalski dolini in Benečiji delovali slovenski duhovniki. Meni pa, da je premalo dejavna Slovenska škofovska konferenca (SŠK).

Česnik se je odzval na včerajšnje poročanje Primorskega dnevnika, da so Jaklitscheva in predstavniki Slovencev na Videmskem opisali pomanjkanje duhovne oskrbe v slovenskem jeziku škofu Petru Štumpfu, ki je pri SŠK zadolžen za stike s Slovenci v zamejstvu. »Škof se težave verjetno zaveda, vendar do sedaj se nekako ni oglasil. Tegobe slovenskega jezika v Furlaniji - Julijski krajini niso nove,« pravi Česnik, ki se spominja, da je bilo pomanjkanje slovenskih duhovnikov aktualna tema že med njegovim mandatom.

Spominja se, da ga je najbolj presunilo dejstvo, da ni več slovenskega bogoslužja v Kanalski dolini in da se je iskanje rešitve zatikalo zaradi neodzivnosti videmskega nadškofa. »Na to problematiko sem dvakrat opozoril ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki je samo skomignil z rameni in komentiral, da so to kompleksne zadeve,« pravi Česnik. Zato se je nekdanji minister srečal s frančiškanskim provincialom, patrom Marjanom Čudnom, ki je dejal, da bo skušal ukrepati. Več razgovorov je bilo tudi ob robu Česnikovih obiskov v zamejstvu, a noben ni obrodil rešitve.

»Kaj nam še ostane? Pismo s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu našemu veleposlaniku pri Svetem sedežu s kopijo vatikanskemu nunciju v Ljubljani,« predlaga Česnik.