Čez teden dni kaže na izrazito vremensko spremembo

Severnoafriški zrak se bo zadrževal nad nami danes in jutri ter še dober del prihodnjega tedna. Zagotavljal nam bo prevladujočo jasnino in za ta čas vroče poletno vreme. Temperature bodo vsaj še teden dni občutno nad dolgoletnim povprečjem. Najtopleje bo še nekaj dni, do ponedeljka ali torka, nato se bo najbolj vroč subtropski zrak začel počasi umikati, najprej v najvišjih slojih. Prevladovalo pa bo sončno vreme z občasno popoldansko krajevno nestanovitnostjo. Ponekod bodo lahko v popoldanskih urah nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V prihodnjem tednu bo od srede občasna popoldanska krajevna nestanovitnost nekoliko pogostejša, posamezne nevihte pa nekoliko verjetnejše.

Predvidoma od prihodnjega petka, 6. septembra, ali sobote, 7. septembra, se bo subtropski zrak začel umikati pred hladnim višinskim ciklonom, ki se bo spuščal iznad skrajnega evropskega severa. Vdor hladnega severnega zraka naj bi se nato v naslednjih dneh stopnjeval in razširil nad večji del osrednje Evrope in severnega Sredozemlja ter nato še nad južnejše predele.

Višinski ciklon s hladnim zrakom naj bi od prihodnjega petka destabiliziral ozračje, temperatura pa naj bi se že prihodnjo soboto, 7. septembra, in nedeljo, 8. septembra, začela spuščati na dolgoletno povprečje. Ob verjetni poglobitvi ciklonskega območja in prehodu hladne vremenske fronte naj bi se nato ozračje, od ponedeljka, 9. septembra, občutneje ohladilo in naj bi se pojavljale tudi močnejše padavine. Temperatura pa naj bi se v primerjavi z zdajšnjimi vrednostmi predvidoma spustila za več kot 10 stopinj Celzija.