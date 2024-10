Čez teden dni morda cel dan brez avtobusov

Podjetje Tpl Fvg, ki v Furlaniji - Julijski krajini skrbi za javni prevoz, obvešča, da bodo v petek, 8. novembra, stavkali vozniki avtobusov. Gre sicer za celodnevno italijansko državno stavko, ki so jo sklicali sindikati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal in Ugl-Fna.

Vožnje ne bodo zagotovljene ob nobeni uri, so še pojasnili v sporočilu. Nevšečnosti, zapletov in težav bi lahko bilo veliko. Navedeno velja za celotno avtobusno mrežo v FJK. Roke bo prekrižalo tudi upravno in tehnično osebje, še piše v sporočilu.