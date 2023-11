Čez teden dni prvi izrazitejši vdor polarnega zraka

Čez približno teden dni, predvidoma od prihodnjega petka ali sobote, se bo proti nam začel spuščati hladnejši polarni zrak. Nad našimi kraji se bo zadrževal vsaj nekaj dni, kot za zdaj kaže, do okrog srede, 29. novembra. Temperature se bodo spustile pod sezonsko normalnost. Najnižje nočne vrednosti bodo marsikje, med drugim tudi na Kraški planoti in na Goriškem pod lediščem, ponekod za več stopinj Celzija, čez dan pa bodo ob morju in na Primorskem ob poglobitvi severnega zraka do okrog ali malo nad 5 stopinj Celzija, v nižinah Slovenije pa le za kakšno stopinjo Celzija nad ničlo. Ob vdoru mrzlega zraka bo prehodno nekaj več nestanovitnosti in bodo ponekod možne krajevne padavine z morebitnim sneženjem tudi do nižjih predelov. Količine padavin bodo vsekakor skromne. V nadaljevanju bo povečini stanovitno vreme brez omembe vrednih poslabšanj.

Območje polarnega zraka se bo po vzhodnem robu anticiklona, ki se bo nad Atlantikom vzpenjal proti severu, proti koncu prihodnjega tedna spuščalo proti severnemu Sredozemlju in prešlo Alpe. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju naj bi se temperatura pri nas spustila do okrog -5 stopinj Celzija, kar je v tem času za okrog 7 stopinj Celzija manj od dolgoletnega povprečja. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je za primerjavo v minulih dneh na tej višini beležila temperature od 3 do 5 stopinj Celzija, mestoma tudi občutno višje. Ozračje naj bi se torej v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem v povprečju ohladilo za kakih 8 do 10 stopinj Celzija.

Temperature se bodo prvič nekoliko spustile po prehodu torkove hladne vremenske fronte, ko bo tudi zapihala zmerna burja. Sledilo bo nekaj stanovitnih in spet malo toplejših dni, medtem ko je ob vdoru polarnega zraka ob koncu prihodnjega tedna pričakovati občutnejšo ohladitev.