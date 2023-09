Čezmejni goljufi so jih oškodovali za več 100.000 evrov

Koprski kriminalisti so septembra zaključili večmesečno policijsko preiskavo več kaznivih dejanj goljufije. Z zbiranjem obvestil in dokazov so v sodelovanju z italijansko policijo izsledili najmanj tri osumljence, 40-letnika iz Slovenije ter 52- in 31-letnika iz Italije, ki so se združili z namenom, da bi zavajali ljudi na različne načine. Odgovarjali so na oglase o prodaji dražjih motornih vozil, pri čemer so navezali stike z več osebami iz Slovenije in pridobili njihovo zaupanje. Z lažnimi pretvezami so jih nagovarjali k poslovnemu sodelovanju in so jim obljubljali nagrade pri zamenjavi večjih vsot gotovine v manjše bankovce. V Italiji so jim oškodovanci izročili večje vsote denarja, ki pa jih nepridipravi kljub obljubam niso ne zamenjali in niti vrnili. Z večkratnimi kaznivimi posli so jih tako skupno oškodovali za več 100.000 evrov.

Policijska uprava Koper nadaljuje z zbiranjem obvestil in dokazov v zvezi z omenjeno kriminalno dejavnostjo in preiskuje morebitna druga podobna kazniva dejanja ter išče storilce.

Koprski kriminalisti občane pozivajo k skrbnem samozaščitnem ravnanju ob morebitnih stikih z neznanimi osebami, ki bi izkazovale namere za medsebojno sodelovanje. Za kazniva dejanja goljufije je zagrožena kazen do 8 let zapora, pa opozarjajo.