Civilna zaščita iz FJK objavila novo vremensko opozorilo

Civilna zaščita iz FJK je za jutri (četrtek) objavila novo rumeno vremensko opozorilo. Veljalo bo od 9. ure do 24. ure. V njem, podobno kot v minulem opozorilu ob prehodu včerajšnje vremenske fronte, po vsej deželi razen na Tržaškem opozarjajo pred močnimi oz. obilnimi do zelo obilnimi padavinami.

Naše kraje bo v četrtek prešla nova vremenska fronta, še druga v tem tednu, pred katero bodo pritekali vlažni jugozahodni tokovi in bo v prizemlju zapihal južni veter, so zapisali.

V četrtek, 10. oktobra, bodo možne močne do obilne padavine in nevihte, ki bodo verjetnejše v popoldanskih in večernih urah zlasti v Julijskih predalpah, kjer bodo lahko zelo obilno. Ob morju bo pihal zmeren južni do jugovzhodni veter, ki se bo v popoldanskih urah okrepil. V Lignanu bo možno visoko valovanje oz. plimovanje morja.