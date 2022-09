Civilna zaščita iz Furlanije - Julijske krajine je za jutri izdala rumeno opozorilo zaradi napovedanega močnega dežja in neviht. Od danes zvečer do jutri bo naše kraje prešla fronta, zaradi katere bo ozračje nestabilno. Za danes zvečer se zato pričakuje poslabšanje vremenskih razmer, večinoma zmerne ali krajevno obilne padavine. Ponoči in jutri zjutraj bodo padavine še močnejše, predvsem v obalnem in predalpskem pasu. Čez dan bodo posamezne plohe ali nevihte.