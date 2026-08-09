V Reziji praznik brusača, v Topolovem festival gibanja MOST

Danes in jutri bo na Solbici potekal 29. praznik brusača z obujanjem poklica, s katerim so Rezijani zasloveli daleč naokoli. Praznik bo potekal pod pokroviteljstvom Občine Rezija, Naravnega parka Julijskega predgorja in Dežele FJK ter v sodelovanju z DMO Turizem Benečija in ob podpori združenja Pro Loco iz Rezije.

Oba dneva bodo od 9. ure dalje na voljo stojnice z izdelki domače obrti in zbiralcev, ob 10. uri bo vrata odprl Muzej brusača, ob 9.30 pa bodo odprli stojnice s prikazom brušenja nožev, škarij in drugih predmetov.

Letos bo praznik tudi v znamenju srečanja brusaških običajev iz Rezije in doline Rendena na Trentinskem, saj se bodo brusači iz obeh dolin srečali danes popoldne ob 15. uri. Ob 17.45 bo pred Muzejem brusača na sporedu lutkovna predstava skupine Gli Alcuni, že ob 9. uri pa bo stekel pohod po pohodniški poti Ta lipa pot.

Jutrišnji dan bo potekal v znamenju delavnic izdelovanja lesenih nožev in slame ter nožnic (v primeru slednje je udeležba proti plačilu z obvezno prijavo na e-naslov segreteria@associazionelago.it). Ob 11. uri bo maša v cerkvi na Solbici, ob 12.30 pa spominska svečanost pri spomeniku padlim. V ponedeljek pa društvo Vivistolvizza APS prireja ob 20. uri nočni pohod (zbiranje ob 19. uri pred muzejem), ki se bo zaključil z večerjo. Obvezna je prijava na e-naslovu vivistolvizza@gmail.com oz. telefonski številki +39 360 96017.