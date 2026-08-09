Pri Zarji s prevetritvijo ekipe ciljajo na miren obstanek v 2. amaterski ligi

Tudi nogometaši Zarje so začeli priprave na sezono 2026/27, v kateri bodo še naprej nastopali v 2. amaterski ligi. Na klopi bazovske enajsterice ostaja slovenski trener Igor Zobec, ki je vodenje ekipe prevzel na zadnjih treh tekmah in jo privedel do obstanka. V igralskem kadru je prišlo do nekaterih sprememb, Zarjino vodstvo pa je obenem potrdilo jedro lanske ekipe. Ob novincih v ekipi (Manfren, Cecot, Tauceri, Bandiera, Bresich, Balbi, Cannavò) velja omeniti predvsem povratnika Mattio Ražma, ki je nogometno dozorel pri Zarji, in 38-letnega Sebastiana Ferra, ki bo mladim pomagal s svojimi bogatimi izkušnjami.

»Lanska sezona je bila kar zapletena. Odslovili smo moteče elemente in privabili umirjene in motivirane mlade igralce. Prav tako smo potrdili trenerja Zobca, ki je v zadnjih sezonah opravil zelo dobro delo z našimi mladinci,« je dejal športni vodja Andrea Bremec. »Cilj je jasen: čim prej želimo doseči obstanek v ligi. Predvsem pa si želimo mirne in prijetne sezone ter v člansko ekipo vključiti še nekatere nogometaše mladinske ekipe,« poudarja Bremec.