VREME
DANES
Nedelja, 09 avgust 2026
Iskanje
Nogomet

Pri Zarji s prevetritvijo ekipe ciljajo na miren obstanek v 2. amaterski ligi

Nogometaši bazovskega društva so pod vodstvom trenerja Igorja Zobca začeli priprave na novo sezono

Erik Piccini |
Bazovica |
8. avg. 2026 | 11:06
    Pri Zarji s prevetritvijo ekipe ciljajo na miren obstanek v 2. amaterski ligi
    Zarjina ekipa, ki bo v sezoni 2026/27 igrala v 2. amaterski ligi (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Tudi nogometaši Zarje so začeli priprave na sezono 2026/27, v kateri bodo še naprej nastopali v 2. amaterski ligi. Na klopi bazovske enajsterice ostaja slovenski trener Igor Zobec, ki je vodenje ekipe prevzel na zadnjih treh tekmah in jo privedel do obstanka. V igralskem kadru je prišlo do nekaterih sprememb, Zarjino vodstvo pa je obenem potrdilo jedro lanske ekipe. Ob novincih v ekipi (Manfren, Cecot, Tauceri, Bandiera, Bresich, Balbi, Cannavò) velja omeniti predvsem povratnika Mattio Ražma, ki je nogometno dozorel pri Zarji, in 38-letnega Sebastiana Ferra, ki bo mladim pomagal s svojimi bogatimi izkušnjami.

»Lanska sezona je bila kar zapletena. Odslovili smo moteče elemente in privabili umirjene in motivirane mlade igralce. Prav tako smo potrdili trenerja Zobca, ki je v zadnjih sezonah opravil zelo dobro delo z našimi mladinci,« je dejal športni vodja Andrea Bremec. »Cilj je jasen: čim prej želimo doseči obstanek v ligi. Predvsem pa si želimo mirne in prijetne sezone ter v člansko ekipo vključiti še nekatere nogometaše mladinske ekipe,« poudarja Bremec.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: