V torek v Sloveniji verjetna občutna pocenitev goriv

Vozniki si lahko v Sloveniji v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih Financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša.

Nafta brent je namreč v tem tednu ob spet nekoliko ugodnejših novicah z Bližnjega vzhoda zdrsnila pod raven 80 dolarjev za 159-litrski sod. Ob koncu tedna se je sicer cena nekoliko zvišala, a je povprečje še vedno precej pod ravnjo iz tedna pred tem, so strnili na Financah.

Premiki v cenah so odmevali tudi pri cenah naftnih derivatov na sredozemskih trgih, ki so na podlagi formule iz vladne uredbe podlaga za izračun reguliranih cen goriv v Sloveniji. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja so se pri tem na borzi znižale izraziteje kot cene bencina.

Po osrednji oceni Financ in ob nespremenjenih dajatvah se bosta tako liter dizelskega goriva in kurilnega olja s torkom pocenila za približno 12 centov.

Liter dizla trenutno stane 1,882 evra, zato bi se lahko njegova cena v torek spustila na približno 1,76 evra. Cena kurilnega olja trenutno znaša 1,494 evra za liter, po oceni Financ bi se lahko znižala na približno 1,37 evra.

Manjši, a še vedno precejšen cenovni premik na Financah pričakujejo pri 95-oktanskem bencinu. Liter bi se lahko s trenutnih 1,583 evra pocenil za približno sedem centov in se tako približal meji 1,50 evra.

Zaradi velikih dnevnih nihanj na trgih in gibanja tečaja evra glede na dolar so možna tudi odstopanja od osrednje ocene, pri tem opozarjajo na Financah.

Cenovna razbremenitev bo nižja od osrednjih ocen, če se bo slovenska vlada v ponedeljek morda odločila za zvišanje trošarin.