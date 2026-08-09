Vročina je v današnji noči prehodno popustila

Današnja noč je bila v primerjavi z dosedanjim dogajanjem precej bolj osvežujoča. Največja vročina je ob prehodu hladne vremenske fronte za krajši čas popustila. Zlasti na Krasu, kjer so včeraj namerili nočne vročinske rekorde, so bile razmere občutno prijetnejše. Na Padričah, kjer je včeraj meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo kar 26,5 stopinje Celzija, je bila današnja najnižja nočna temperatura 19,8 stopinje Celzija, se pravi, da za 6,7 stopinje Celzija nižja od včerajšnje. V Bazovici so danes namerili najnižjo nočno temperaturo 19,1 stopinje Celzija (-5,9 stopinje Celzija v primerjavi z včerajšnjo vrednostjo) in v Praprotu 19,9 stopinje Celzija (-5,8). V Trstu na pomolu Bandiera so danes namerili najnižjo nočno temperaturo 24,8 stopinje Celzija, kar je 5,1 stopinje Celzija manj kot včeraj. Podatki so še toliko bolj zgovorni, ker so se temperature več ur zadrževale okrog najnižje namerjene vrednosti, medtem ko so bile včeraj vseskozi tudi občutno višje. Današnje najnižje nočne temperature so bile vsekakor v primerjavi z dolgoletno normalnostjo še vedno razmeroma visoke, toda vseeno bolj normalne od izjemnih vrednosti, ki smo jih beležili v preteklih dneh.

Zapihala je burja s sunki do okrog 70 kilometrov na uro.

Danes bo povečini sončno in v primerjavi s preteklimi dnevi nekoliko manj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo sicer povsod po deželi presegale, mestoma tudi občutno, 30 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bo že nekoliko bolj vroče.

Tudi prihodnji teden se obeta povečini sončen in vroč.