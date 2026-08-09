Ugotavljali bodo pristojnosti, ki bi jih lahko prenesli na pokrajine

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je na včerajšnji seji v Vidmu sprejela sklep o ustanovitvi t. i. režijske kabine, ki bo imela nalogo v čim krajšem času ugotoviti pristojnosti, ki bi jih lahko prenesli na pokrajine. Organ bo vodil odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, v njem bodo še odbornica za finance Barbara Zilli, pristojni odborniki in vodje centralnih direkcij za zainteresirana področja, generalni direktor dežele, predsedniki pokrajin in predsednik zveze občin Anci.

Odbornik pričakuje, da bo do prve seje organa prišlo do konca poletja, v pričakovanju izvolitve predsednikov pa bodo v njem pokrajine začasno zastopali generalni direktorji enot deželne decentralizacije (Edr), zatem izredni komisarji. Pristojnosti pa bodo podelili ob spoštovanju načel subsidiarnosti, diferenciacije, primernosti ter ujemanja med resursi in pristojnostmi, je še dejal Roberti.

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je medtem potrdil, da bodo pokrajine zaživele v letu 2027 in ni izključil, da bi v istem letu že potekale pokrajinske volitve. Pokrajinski vodja Demokratske stranke za Videmsko Luca Braidotti pa je režijsko kabino označil za norčevanje in dokaz, da so pokrajine, kot jih je hotel Roberti, prazne škatle, saj bi morali pristojnosti določiti že prej.