Civilna zaščita opozarja pred novimi obilnimi padavinami v gorah

Civilna zaščita iz FJK je danes objavila rumeno opozorilo za gorski svet v FJK, ki velja od polnoči danes do srede ob 12. uri. V njem opozarja pred močnim do obilnim dežjem in snegom v gorah. Jutri se bodo v vzhodnih predelih dežele pojavljale občasne šibke do zmerne padavine, v zahodnih predelih pa močne do obilne padavine, zlasti v Karnijskih predalpah, s posebnim ozirom na Piancavallo. Jutri dopoldne bo meja sneženja na višini okrog 1000 metrov, v popoldanskih urah se bo zvišala nad 1500 metrov. V bližini Veneta bo meja sneženja nižja, so zapisali v opozorilu.

V sredo, 28. februarja civilna zaščita iz FJK opozarja med močnimi padavinami na zahodu. Meja sneženja bo nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, so še zapisali.