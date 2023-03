Članice EU preložile dokončno odločanje o prepovedi bencinskih in dizelskih vozil

Države članice EU so se danes odločile, da preložijo končno odločanje o prepovedi vozil z motorji na notranje izgorevanje po letu 2035, predvideno za prihodnji torek, je sporočilo švedsko predsedstvo. Razloga za preložitev niso podali.

Namestniki stalnih predstavnikov držav članic pri EU so se danes odločili, da preložijo odločanje o prepovedi avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z dizelskimi ali bencinskimi motorji, je sporočil tiskovni predstavnik švedskega predsedstva Svetu EU Daniel Holmberg. Glasovanje je bilo predvideno za torek, ko se bodo v Bruslju sestali ministri za izobraževanje.

Svet EU, v katerem so zastopane članice, in Evropski parlament sta načelni dogovor o tej uredbi dosegla konec oktobra lani. Uredba določa cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij CO2 za nove avtomobile in 50-odstotnega zmanjšanja emisij za nove kombije do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 2021. Glavni cilj dogovora pa je 100-odstotno zmanjšanje emisij CO2 za nove avtomobile in kombije do leta 2035. Od tedaj v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji na notranje izgorevanje.

Evropski parlament je uredbo potrdil na glasovanju sredi februarja, zdaj pa je na vrsti za formalno potrditev še Svet, kjer pa se očitno zatika.

Kot poroča bruseljski spletni portal Euractiv, so nekatere članice po glasovanju v parlamentu spremenile svoje stališče. Med drugim Italija, ki trdi, da bo ta zakonodaja škodovala proizvajalcem in tudi potrošnikom.

Nemčija medtem svoj glas za pogojuje z zahtevo, da Evropska komisija pripravi predlog, v skladu s katerim bo mogoče v novih vozilih z motorji na notranje izgorevanje tudi po letu 2035 uporabljati goriva iz obnovljivih virov energije.

Potrditev zakonodaje zavračata tudi Poljska in Bolgarija, tako da ob nasprotovanju Italije in vzdržanju Nemčije ne bi zbrali dovolj glasov za kvalificirano večino. Za potrditev s kvalificirano večino mora zakonodajo podpreti najmanj 15 od 27 članic EU, ki morajo skupaj predstavljati najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije.