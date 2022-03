Covid: s 1. aprilom vrsta sprostitev

S 1. aprilom bo v Italiji odpadla vrsta omejitev oz. določil v zvezi z bojem proti pandemiji novega koronavirusa, začenši z odpravo okrepljenega covidnega potrdila oz. PC (prebolevniki, cepljeni) pogoja za dostop oseb, starejših od 50 let, v službene prostore, razporejanja barv za posamezne dežele glede na stopnjo okužb in karantene ob stiku z okuženo osebo. Za vstop v službene prostore in zaprte prostore gostinskih lokalov bo dovolj navadno covidno oz. PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) potrdilo. Nobeno potrdilo ne bo potrebno za koriščenje javnih prevoznih sredstev (tam bo do 30. aprila obvezno nositi masko), vstop v urade javnih uprav, trgovine, banke poštne urade in trafike ter lokale na odprtem. PCT pogoj bo obvezen za vstop na stadione, kjer pa bodo od 1. aprila na razpolago vsi sedeži. S 1. aprilom bo prenehalo tudi delovanje tehnično-znanstvenega odbora in strukture izrednega komisarja za boj proti covidu-19 Francesca Figliuola.

S 1. majem bo skoraj povsod odpadla obveza razpolagati s covidnim potrdilom. Do 30. aprila bo potrebno imeti navadno potrdilo (PCT) za vstop v menze, udeležbo na javnih razpisih in obiske v zaporu ter za potovanja na daljšo razdaljo, okrepljeno potrdilo (PC) pa za vstop v centre dobrega počutja, igralnice, diskoteke, kongrese in športne prireditve v zaprtih prostorih. Prav tako od 1. maja dalje ne bo več obvezno nositi zaščitnih mask v zaprtih prostorih.S 15. junijem bo odpadla obveza cepljenja za šolsko osebje, vojake, policiste, reševalce, osebje, zaposleno v zaporih in za osebje nacionalne agencije za kibernetsko varnost. Obvezno bodo morali biti cepljeni le zdravstveni delavci in delavci v domovih za starejše občane in sicer do 31. decembra, do tistega datuma bo potreben PC pogoj tudi za obisk oseb v bolnišnicah in domovih za starejše občane.

S 30. junijem pa se bo nehalo delo na daljavo v zasebnih podjetjih.