Covidno potrdilo za 50-letnike do 15. junija

»Dne 31. marca se bo končalo izredno stanje v Italiji in se bo začela nova faza, med katero bodo počasi sproščali omejevalne ukrepe, med temi tudi covidno potrdilo. Danes imamo pogoje, da ne obnovimo izrednega stanja. Glede covidnega potrdila pa je treba jasno razlikovati: za starejše od 50 let bo na delovnih mestih potrebno okrepljeno covidno potrdilo do 15. junija,« je danes napovedal podsekretar na ministrstvu za zdravje Andrea Costa.

Opozoril je, da je še približno 10 milijonov ljudi, ki morajo dobiti požitiveni odmerek cepiva in da mora biti prav zaradi tega rahljanje ukrepov postopno.