Craxi, državnik ali skorumpiran politik?

Na jutrišnji dan pred dvajsetimi leti je v tunizijskem Hammametu umrl Bettino Craxi. Za nekatere je bil nekdanji vodja italijanske socialistične stranke (PSI) begunec, za druge pa enostavno ubežnik, ker je zbežal pred italijansko pravico. O tem kdo je bil v resnici Craxi smo in še bomo slišali in brali zelo različna mnenja, pokojni politik pa je bil zrcalo klavrnega zatona t.i. prve italijanske republike, ki so jo pokončale korupcijske afere ter brezizhodne krize tradicionalnih političnih strank.

Po Craxiju ni zavladala praznina, na oblast se je povzpel njegov prijatelj Silvio Berlusconi, ki je Italiji - tudi zaradi samomorilske drže leve sredine, ki je dvakrat politično »ubila« Romana Prodija - vladal skoraj dvajset let.

Craxi je bil prepričan, da predstavlja prevlada krščanskih demokratov in komunistov glavno oviro, da bi se Italija razvila kot moderna evropska država, kakršno si je on predstavljal. Za to je skušal na vse načine razbiti ta »politični monopol«, kar mu je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja tudi uspelo, za to pa je njegova stranka - in z njo ves tedanji strankarski sistem - plačala visoko ceno.