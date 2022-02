Črna nalepka za vino in pivo?

Evropski parlament bi moral danes razpravljati in glasovati o predlogu resolucije za celovito in usklajeno strategijo o krepitvi Evrope v boju proti raku, ki ga je pripravil posebni odbor za boj proti raku (Beca). V besedilu se med drugim opozarja, da so tudi v alkoholnih pijačah rakotvorne snovi in da je mogoče deset odstotkov vseh primerov raka pri moških in tri odstotke vseh primerov raka pri ženskah pripisati uživanju alkohola. Besedilo navaja tudi študijo Svetovne zdravstvene organizacije, ki ugotavlja, da pri preprečevanju raka ni varne ravni uživanja alkohola, med predlaganimi ukrepi pa je tudi boljše informiranje potrošnikov z boljšim označevanjem alkoholnih pijač tako, da se vključijo zdravstvena opozorila ter uvedeta obvezna navedba seznama sestavin in podatkov o hranilni vrednosti in digitalno označevanje. Pri bežnem pregledu besedila resolucije sicer tega ni opaziti, ampak mnogi to povezujejo z možnostjo uvedbe francoskega sistema označevanja Nutriscore, ki bi za vse alkoholne pijače, se pravi od piva do vina in žganih pijač, predvideval črno nalepko s črko F, kar bi pomenilo oznako največje škodljivosti.

Proti tej možnosti so se pred nedavnim v Italiji že dvignila združenja kmetovalcev, vinogradnikov in vinarjev, pa tudi politika z opozorilom, da se s tem utegne škoditi naravnim in zdravim živilom ali pa proizvodom z izvirnim poreklom, dalje se opozarja na vino kot izraz kulture in ozemlja ter sredozemske prehrane, pa tudi na njegov gospodarski pomen. Med očitki je ta, da se ne ločuje med zmernim in prekomernim uživanjem alkohola, v to smer pa gredo tudi popravki, ki sta jih kot prva podpisala evroposlanca Herbert Dorfmann (Evropska ljudska stranka) in Paolo De Castro (Socialisti in demokrati), ki tudi predlagata odpravo zahteva bo uvedbi oznak, podobnih tistim, ki so na paketih cigaret oz. to, da se potrošnike informira o zmernem in odgovornem uživanju pijač.

Za mladega vinogradnika in vinarja Florijana Muzica iz Števerjana je možnost uvedbe t.i. črne nalepke pretiran ukrep: »To je tisti ameriški stil, da, če ne napišeš, da zamaška steklenice ne smeš pojesti, pomeni, da ga Američan lahko poje in pride do tega, da je treba vse točno napisati, drugače človek ne ve, kako,« pravi Muzic. Predstavnik združenja zdravljenih alkoholikov Acat iz Trsta Stojan Corbatti pa meni, da je prav, da je človek obveščen: »Nič demoniziranja, vendar imajo alkoholne pijače v sebi skritega hudiča, ki je alkohol, ki je rakotvoren,« pravi Corbatti, ki opozarja tudi na druge nevarnosti uživanja alkohola, kot sta npr. odvisnost in kvarjenje medsebojnih odnosov, npr. v družini.