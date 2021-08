Danes je mednarodni dan piva

Ljubitelji piva, pivovarji, hmeljarji in lastniki pivnic danes praznujejo mednarodni dan piva. S proizvodnjo piva kot glavno dejavnostjo se je v Sloveniji lani ukvarjalo 68 podjetij, še leta 2010 pa samo 12, je objavil državni statistični urad. Prebivalec Slovenije glede na podatke iz leta 2018 doma povprečno porabi 26 litrov piva letno.

Kot so pojasnili statistiki, je Slovenija lani več piva izvozila kot uvozila. Izvozila ga je za 44,7 milijona evrov, kar je bilo največ v zadnjih 10 letih, uvozila pa za 26,2 milijona evrov. Vrednostno ga je izvozila za 19 odstotkov več kot v letu 2019, uvozila pa za tri odstotke manj. Največ ga je izvozila na Hrvaško (27 odstotkov), sledili sta Italija (21 odstotkov) ter Bosna in Hercegovina (21 odstotkov). Uvoz je bil medtem najmočnejši iz Avstrije (40 odstotkov), s Hrvaške (21 odstotkov) in Češke (devet odstotkov).

Trgovanje s pivom je najživahnejše v poletnih mesecih, v juniju, juliju in avgustu. V letu 2020 je Slovenija v teh mesecih izvozila 44 odstotkov celotnega letnega izvoza piva (od tega največ v juliju), uvozila pa 33 odstotkov celotnega letnega uvoza te pijače.

Cene piva se v zadnjih desetih letih v Sloveniji niso bistveno spreminjale, niti v gostinskih lokalih niti v trgovinah. Lani so ljubitelj v gostinskem lokalu za pol litra svetlega piva odšteli povprečno 2,93 evra. V trgovinah je bila povprečna cena za pol litra piva, izdelanega v Sloveniji, 0,88 evra.