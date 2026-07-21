Danes možne močnejše nevihte

Ob pronicanju bolj svežega severnega zraka iz ciklonskega območja, ki se zadržuje nad srednjo in severno Evropo, se bo danes povečala nestanovitnost. Arso je od 10. do 20. ure za Primorsko objavil oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših krajevnih neviht. »Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« med drugim opozarjajo. »Počakajte na varnem mestu v zgradbi, na prostem poiščite zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne parkirajte pod drevesi. Na morju poiščite najbližji varen pristan,« med drugim svetuje Arso.

Od 10. do 19. ure za Primorsko velja tudi rumeno opozorilo zaradi okrepljenega vetra in povišanega plimovanja oz. valovanja morja.

Hkrati pa ves dan tudi velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

Za ostale regije je Arso objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.